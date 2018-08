Tractorpulling zorgt voor 'echte' Oogstfeesten 01 augustus 2018

Het muziekfestival Summerfest is achter de rug, maar nu zondag 5 augustus kan Aalter nog eens proeven van de 'echte' Oogstfeesten met een tractorpulling.





Het muziekfestival en de tractorpulling werden jarenlang hetzelfde weekend georganiseerd. Het muziekgedeelte van de Oogstfeesten werd enkele jaren geleden omgetoverd tot Summerfest. De tractorpulling wordt nu in een apart weekend georganiseerd en krijgt weer de naam van Oogstfeesten. Dirk De Smul staat weer in voor de presentatie.





"Nieuw dit jaar is dat er op twee banen zal gereden worden", zegt Dirk De Smul. "Dat kan nu omdat het terrein veel groter is doordat de muziektent weg is. Ook nieuw dit jaar is de jeep-pulling. Spektakel verzekerd", aldus De Smul. (JSA)