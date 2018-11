Toneelvereniging Vlaanderens Zonen serveert jeugdvoorstelling Joeri Seymortier

19 november 2018

16u02 0 Aalter Toneelvereniging Vlaanderens Zonen uit Lotenhulle pakt op vrijdag 23 en zaterdag 24 november uit met een jeugdvoorstelling.

Een pak jongeren staan samen op de planken en brengen ‘Tien kleine visjes’, een thriller van Greta Dubois in een regie van Ann Van Kerschaver. Er wordt gespeeld in het gemeentelijk ontmoetingscentrum op het Guldensporenplein in Lotenhulle. Op vrijdag 23 november om 20 uur, en op zaterdag 24 november om 14.30 en om 20 uur.

Kaarten kosten 8 euro. Info: www.vlaanderenszonen.be.