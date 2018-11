Toch nog klacht tegen verkiezingen Joeri Seymortier

23 november 2018

16u24 0 Aalter Er loopt een klacht tegen de gang van zaken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober in Aalter.

David Geens van de lijst Open Vld Plus heeft de klacht ingediend. Hij deed dat nadat kort na de verkiezingen duidelijk werd dat er in één stembureau stemmen te kort geteld waren. Dat werd nadien officieel recht gezet, maar Geens vroeg zich af of er nog geen fouten gebeurd zouden zijn en vroeg een volledige hertelling.

Door medische problemen is Geens ondertussen noodgedwongen wat van het politieke toneel verdwenen. Tijdens de zitting over de klacht kon hij zelf ook niet aanwezig zijn. Burgemeester Pieter De Crem (CD&V) ligt alvast niet wakker van de klacht. “Bij de laatste wijziging kreeg onze ploeg er een pak stemmen bij, dus laat ze maar doen”, zegt De Crem.