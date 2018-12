Toch fusiefeest op oudejaar (en Sergio komt zingen) Joeri Seymortier

19 december 2018

19u02 0 Aalter Aalter organiseert op maandagavond 31 december vanaf 23.15 uur dan toch een fusiefeest op de Markt.

Om klokslag middernacht wordt de nieuwe fusiegemeente Aalter geboren, en houden de oude gemeenten Aalter en Knesselare op te bestaan. Er wordt nu toch gekozen om dat historisch moment samen met zoveel mogelijk inwoners van de nieuwe fusiegemeente te vieren.

“Aalter wil de nieuwe start vieren en doet dat graag op oudejaar”, zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “Op maandag 31 december zijn alle inwoners van Aalter en Knesselare vanaf 23.15 uur welkom op de Markt van Aalter. We vliegen er meteen in met een optreden van Sergio. Om middernacht is de nieuwe fusiegemeente een feit en steken we vuurwerk af. We gaan toosten op de nieuwe gemeente, en trakteren om middernacht op een gratis receptie. We hopen echt dat er zoveel mogelijk inwoners komen meevieren!”