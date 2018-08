Tijdelijke brug naast E40 verdwijnt begin september 18 augustus 2018

02u24 0

De tijdelijke brug naast de E40 in Aalter wordt begin september weggehaald. De nieuwe bruggen aan de Steenweg op Deinze (N409) en aan de Tieltsesteenweg (N37) zijn klaar. Vanaf maandag 3 september zal het verkeer op de E40 niet langer via een doorsteek richting kust moeten rijden. Op woensdag 5 september begint de aannemer dan met de afbraak van de tijdelijke brug langs de E40.





"Het verkeer op de E40 rijdt vanaf dan in de beide richtingen over twee rijstroken", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "De oprit in Aalter richting Gent gaat tijdelijk dicht. Samen met de afbraak van de tijdelijke weg begint ook het asfalteren van de resterende stukken op de E40. Dit zal in verschillende korte fasen uitgevoerd worden. Op de rotonde wordt gewerkt aan de aansluiting van de fly-over tussen de Knokkeweg en de E40. Lokaal verkeer naar Aalter-centrum blijft mogelijk", aldus burgemeester Hoste.





De oprit naar Gent gaat dicht van 5 tot 14 september. Je kan de E40 oprijden en in Beernem draaien, of je kan binnendoor naar Nevele rijden, en daar de E40 oprijden. De afrit van de snelweg blijft wel open, net zoals de op- en afrit richting kust.





Voor meer informatie kan je surfen naar www.wegenenverkeer.be/aalter. (JSA)