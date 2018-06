Tien hartstarters in gemeente 26 juni 2018

Aalter heeft drie nieuwe AED-toestellen of hartstarters gekregen van de sociale raad. Daardoor zijn er nu al tien toestellen in de gemeente, die kunnen gebruikt worden wanneer iemand wordt getroffen door een hartfalen.





"Er waren eerder al zeven AED-toestellen verdeeld over de ontmoetingscentra van alle deelgemeenten", zeggen de schepenen Luc De Meyer (N-VA) en Bieke De Neve (CD&V). "De sociale raad schenkt nu nog drie nieuwe toestellen. Eén van de toestellen krijgt zijn plaatsje op de Markt, het mobiele AED-toestel kan aangevraagd worden bij het gemeentebestuur. Het OCMW hangt zijn geschonken AED-toestel voor buiten aan het ontmoetingscentrum Kerkem."





Als 'Hartveilige Gemeente' organiseerde Aalter de voorbije twaalf maanden ook vormingen, waarbij alles samen 186 mensen opgeleid werden in reanimatie en het gebruik van de AED-toestellen.





De lijst met toestellen vind je op www.aalter.be/aed. (JSA)