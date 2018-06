Theaterwandeling doet oorlog herbeleven 22 juni 2018

Heel wat verenigingen van Lotenhulle organiseren op zaterdag 23 juni een herdenking van de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog. 'In de voetsporen van...' wordt een historische theaterwandeling door de centrumstraten van Lotenhulle. Er zijn vijf wandelingen, tussen 16.30 en 19.30 uur. Maximum vijftig deelnemers per wandeling. Onderweg zijn er drankjes en hapjes en worden oorlogsverhalen uitgebeeld. Volwassenen betalen 20 euro per persoon, kinderen tussen 6 en 12 jaar betalen 10 euro. Inschrijven: www.voetsporen.be. (JSA)