The Confetti's op Summerfest 16 maart 2018

Summerfest Aalter duikt komende zomer dertig jaar terug in de tijd en zet The Confetti's tijdens de openingsavond op het podium.





Het programma voor vrijdag 27 juli is rond. Opvallende naam is die van The Confetti's, de groep die de new beat dertig jaar geleden populair maakte in België en ver daarbuiten. Ook Radio Guga, met Guga Baul, komt langs. Summerfest slaagt er ook elk jaar in om de hype van 'Liefde voor Muziek' te strikken, en gokt dit jaar op Coco Junior. Het programma van de vrijdagavond wordt vervolledigd met The Amazing Flowers en de vaste gasten van Les Truttes.





Kaarten en info: www.summerfest-aalter.be. (JSA)