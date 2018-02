Testedoene serveert 'Boter bij de Vis' 07 februari 2018

Toneelvereniging Testedoene uit Bellem serveert de komedie 'Boter bij de Vis'. Het stuk vertelt het verhaal van een man die al twee jaar ontslagen is, maar dat niet aan zijn vrouw durft te vertellen. Om rond te komen zonder inkomen moet hij van alles verzinnen. Joachim Lavent is toneelmeester. Op de planken: Nathalie Vanhauter, Isabel Welvaert, Stefanie Dhooge, Cindy van Lantschoot, Aiko Duhamel, Nic Martens, Jean-Marie Decordier, Tom Claeys, Steven Devliegere en Didier Hooreweghe.





Er wordt gespeeld op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 februari, op woensdag 14 februari, en op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 februari. Op vrijdag en zaterdag om 20 uur, op zondag om 18 uur en op woensdag om 19.30 uur. Kaarten kosten 8 euro. Info: 0468/11.76.42 of www.toneelkringtestedoene.be.





(JSA)