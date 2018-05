Tennisterreinen onbespeelbaar door onweer 28 mei 2018

02u34 0

Het onweer van vorige week donderdag heeft ook gevolgen voor tennisclub Tobias uit Aalter. Vier van de acht buitenterreinen aan het sportcomplex zijn onbruikbaar.





Naast de snelweg E40 in Aalter liggen acht buitenterreinen voor tennis, die gebruikt worden door Tobias en Nobel. De vier terreinen dichtst bij de snelweg zijn van Tobias en die zijn helemaal kapot door de overstroming van eind vorige week. "De bermen van de E40 zijn onlangs gekapt, waardoor de aarde daar helemaal los ligt. Die modder is allemaal op onze terreinen gestroomd", zegt Magda Van de Walle. "De vier terreinen dichtst bij de snelweg zijn helemaal onbespeelbaar en moeten heraangelegd worden. De vier andere terreinen konden schoongemaakt worden. Wij moeten als club alles zelf laten heraanleggen en moeten alles zelf betalen. Een deel van onze 280 leden zal dus binnen moeten spelen, in plaats van buiten." (JSA)





Meer over Tobias

sport

Aalter

E40

sportdiscipline

tennis