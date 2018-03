Temptation Mezdi en Laetitia naar skihut 29 maart 2018

02u35 0 Aalter Dédés Après-ski Chalet in de Boomgaardstraat in Aalter lanceert vandaag, donderdag 29 maart, een tiendaags après-skifeest.

Vandaag wordt gestart met een afterwork met gratis hapjes.





Vrijdag is er een ladies- en singlesnight.





Op zaterdag 31 maart is er de Foute Avond met een gratis cocktail voor iedereen die fout gekleed is.





Ronde van Vlaanderen

Zondag 1 april wordt de Ronde van Vlaanderen rechtstreeks uitgezonden en is er om 17.30 uur muziek van dj Timmie Tirol, de kleinste dj van Europa. Nadien is er een schlageravond.





Maandagavond 2 april wordt een hoogdag met de Nacht van de Horeca en het bezoek van Mezdi en Laetitia van Temptation Island.





Op dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 april is er raclette-avond.





Vrijdag 6 april wordt een onvervalst Oktoberfest gehouden, met lederhosen.





Zaterdag 7 april is er een après-skiparty en op zondag 8 april komt dj Rik Goessens van Plansjee Gent de skihut officieel sluiten.





De toegang tot de skihut is gratis. (JSA)