Team De Crem: twee nieuwkomers, slechts één vrouw, slechts één N-VA Toppolitici voor nieuwe fusiegemeente voorgesteld Joeri Seymortier

22 november 2018

20u31 1 Aalter Pieter De Crem heeft zijn team van tien superpolitici bekendgemaakt waarmee de nieuwe fusiegemeente tussen Aalter en Knesselare de komende jaren zal bestuurd worden. Opvallend: bij die tien zit er maar één vrouw, en ook voor kartelpartner N-VA is er maar één zitje. “We hebben de wil van de kiezer gevolgd”, zegt De Crem.

De nieuwe fusiegemeente Aalter krijgt een burgemeester, acht schepenen en een voorzitter van de gemeenteraad. Pieter De Crem zal in januari de eed afleggen als burgemeester, ook al zal hij de eerste maanden van 2019 nog verhinderd zijn omdat hij zijn werk als staatssecretaris wil volbrengen. Patrick Hoste wordt eerste schepen, en zal de komende maanden dus de waarnemend burgemeester van Aalter blijven.

Herlinde Trenson uit Knesselare wordt tweede schepen en krijgt de bevoegdheden Cultuur, Toerisme, Bibliotheek, Middenstand en Leefmilieu. Dirk De Smul wordt derde schepen en behoudt zijn huwelijken en jubilea, Openbare Netheid, Markten en Evenementen.

Nieuwkomers

Eerste nieuwkomer in het schepencollege wordt Aalternaar Matthias Van de Walle als vierde schepen. Hij is advocaat en amper 26 jaar. Hij wordt bevoegd voor Sport, Jeugd en ICT. Tweede nieuwkomer is Kristof De Blaere (40), de zoon van huidig Knesselaars burgemeester Erné De Blaere. Hij krijgt de bevoegdheden Vrije Tijd, Programmatie, Buitenschoolse kinderopvang, Onderwijs en Kunstacademie.

Philippe Verleyen wordt de zesde schepen, en bevoegd voor Begroting, Economie, AGB en Erediensten. Luc De Meyer van N-VA wordt zevende schepen voor Sociale Zaken, Woonbeleid en Armoedepreventie. Hij is ook de enige vertegenwoordiger van N-VA in het schepencollege. Johan Van den Kerchove uit Knesselare wordt voorzitter van het Sociaal Comité, het vroegere OCMW. Ook het seniorenbeleid valt onder zijn bevoegdheid. Kris Ally uit Knesselare wordt de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad.

Amper vrouwen

Opvallend bij de tien topnamen: slechts één vrouw. Huidig schepen van Knesselare Herlinde Trenson is de enige vrouw in het college. “Dat is iets wat ik samen met U alleen maar kan vaststellen”, zegt Pieter De Crem. “We hebben de wil van de kiezer gerespecteerd, en dit is het resultaat. Maar wees gerust: we zullen bewijzen dat Aalter een vrouwvriendelijke gemeente wordt. Onze twee financiële directeurs zijn vandaag al vrouwen, en ook in heel wat leidinggevende functies in de administratie zitten vandaag al vrouwen.”

Grote groep

Door de fusie krijgt Aalter er wettelijk gezien twee schepenen bij. Binnen zes jaar wordt daar één schepen afgetrokken, en binnen nog eens zes jaar gaat er nog een mandaat af. Maar op 2 januari 2019 begint de gemeente Aalter dus wel met een burgemeester en acht schepenen. Is dat niet te veel voor een gemeente van 30.000 inwoners? “Dat is wat decretaal vastgelegd is, en niet iets wat we hier in Aalter uitgevonden hebben”, reageert De Crem.

De Crem liet donderdagavond bij de voorstelling van het nieuwe schepencollege nog eens duidelijk verstaan dat hij tot aan de nationale verkiezingen van mei volgend jaar zeker staatssecretaris blijft. Hij zal dus in januari wel de eed afleggen als burgemeester, maar dan zal meteen vastgesteld worden dat er een onverenigbaarheid is. Patrick Hoste wordt dan de waarnemend burgemeester. Wie dan als extra lid in het schepencollege komt, is volgens De Crem vandaag nog niet besproken. “We zijn ook helemaal niet verplicht om er dan een extra schepen bij te nemen”, klonk het veelzeggend.

Wissels?

Enkele leden van het voorgestelde schepencollege hebben de kaap van 60 jaar ondertussen ook gerond. Of zij de hele rit de komende zes jaar gaan uitdoen, of onderweg zullen gewisseld worden voor jonge krachten, werd niet bindend op papier gezet. Ook al is die kans groot.