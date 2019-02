Te veel bouwwerven in centrum Aalter? “Overal worden voetpaden en fietspaden ingenomen door bouwvakkers” Joeri Seymortier

25 februari 2019

11u51 0 Aalter Groen Aalter is het beu dat bouwbedrijven in het centrum van de gemeente overal voetpaden en fietspaden innemen als bouwwerf.

Er wordt heel wat gebouwd in het centrum van Aalter. Rond die bouwwerven worden fietspaden, voetpaden en ook vaak een deel van de rijweg ingenomen door de bouwvakkers. “In combinatie met de wegenwerken in het centrum, is het vandaag echt te veel”, zegt Mieke Schauvliege (Groen). “Ik erger mij mateloos aan het feit dat zowat overal voetpaden en fietspaden ingenomen worden door bouwwerven. En die werken duren vaak maanden. Als een projectontwikkelaar iets vraagt, dan springt de gemeente. Hier moet echt strenger op toegezien worden.”

Eén van de grootste werven op dit moment is de bouw van een nieuw appartementsblok op de hoek van de Boomgaard met de Stationsstraat. “Voor bepaalde grote werken kunnen aannemers niet anders dan een deel van het openbaar domein innemen”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Wees maar gerust dat de aannemers dat proberen te beperken. Want daar moet voor betaald worden. In het geval van de hoek van de Stationsstraat met de Boomgaard, gaat het om meer dan 7.000 euro dat de aannemer daarvoor aan de gemeente moet betalen. Die mannen zullen dat dus geen dag langer doen, dan echt noodzakelijk is.”