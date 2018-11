Te smalle Bellemstraat dan toch eenrichtingsstraat Joeri Seymortier

16 november 2018

11u40 0 Aalter In het smalle vernieuwde deel van de Bellemstraat in Aalter wordt dan toch eenrichtingsverkeer ingevoerd.

Deze week was er heel wat heisa ontstaan over het nieuw aangelegde deel Bellemstraat, tussen de spoorwegtunnel en de Bellemdorpweg. Daar werd een superbreed fietspad aangelegd en werd de rijweg enorm versmald. De rijweg is amper breder dan het fietspad, waardoor wagens elkaar niet kunnen kruisen. Een bewuste keuze om de fietser daar volle voorrang te geven en automobilisten te dwingen om voor de Weibroekdreef of Oostmolenstraat te kiezen als verbinding tussen Aalter en Bellem. Maar na de openstelling van de vernieuwde straat bleven nog te veel wagens door de smalle Bellemstraat rijden, wat te veel conflicten tussen chauffeurs veroorzaakte. Wegpiraten schoten zelfs op het brede fietspad om een tegenligger te kunnen ontwijken.

“We voeren nu toch eenrichtingsverkeer in”, zegt burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Wagens kunnen nog van Aalter naar Bellem rijden via dat stuk Bellemstraat. Maar vanuit Bellem mag je de Bellemstraat vanaf nu alleen nog in als plaatselijk verkeer. Ook voor landbouwvoertuigen die daar moeten zijn, wordt een uitzondering gemaakt. Wagens die van Bellem naar Aalter moeten, rijden door en kiezen voor de Oostmolenstraat of de Weibroekdreef.”