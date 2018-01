Tankwagen met varkensmeel vliegt in brand 24 januari 2018

02u33 0 Aalter Een tankwagen met varkensmeel is gisterennamiddag in brand gevlogen langs de Tieltsesteenweg in Aalter. De chauffeur van het bedrijf Algoet slaagde erin om zijn truck net op tijd los te koppelen van de brandende trekker. De Tieltsesteenweg bleef urenlang afgesloten.

Iets na 15 uur ging het mis voor de trucker het van het voederbedrijf Algoet uit Zulte ter hoogte van loungebar Il Cavallo in de Veldstraat in Aalter. "Enkele bestuurders zwaaiden dat ik moest stoppen omdat er rook en vlammen van onder mijn vrachtwagen kwamen", zegt hij. "Meteen erna volgde een luide ontploffing. Ik zette mij meteen aan de kant en probeerde eerst nog zelf te blussen. Helemaal in paniek wist ik eerst niet waar ik mijn brandblusapparaat kon vinden."





Tieltsesteenweg dicht

De man probeerde eerst nog de vlammen te lijf te gaan, maar toen dat niet lukte, richtte hij zich op zijn vrachtwagen. Die wilde hij in veiligheid brengen. "Ik was bang dat die vlammen tot bij de brandstoftank zouden geraken. Ik moest in de volle rook en vlak bij die vlammen kruipen en mijn trekker loskoppelen. Heel vlot gaat dat niet, je moet dat handmatig doen. Ik heb zo heel veel rook binnen gekregen en moest mezelf met een puffertje beademen." De man verwittigde de hulpdiensten, die snel ter plaatse waren. "Al voelde dat voor mij als een eeuwigheid aan. Ik heb mezelf dan zo ver mogelijk in veiligheid gebracht", vertelt hij aangedaan.





Toen de brandweer aankwam, waren de vlammen al duidelijk zichtbaar en hing er over de hele Tieltsesteenweg een dikke rookpluim. De brandweer had het vuur snel onder controle. De politie sloot de steenweg urenlang in beide richtingen af. De tankwagen liep vooral achteraan rechts heel wat schade op. Door de hitte ontstond er een gat in de tank, waardoor er heel wat meel op de rijbaan terechtkwam. De brand ontstond vermoedelijk door een probleem aan de remmen. De tankwagen werd getakeld.





(JEW/DJG)