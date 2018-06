Taborschool wint prijs met hun droombib 22 juni 2018

De Taborschool van Aalter-Brug heeft de wedstrijd 'Onze droombib' van uitgeverij Die Keure gewonnen. Ze krijgen een zogenaamde Verrekijkerbieb vol leesmateriaal en ook een Ikea-bon ter waarde van 500 euro. "Die kans hebben we met beide handen gegrepen", zegt Anneleen Van de Walle van de Taborschool. "Met de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar hebben we een maquette gemaakt, hoe onze droombib er zou uitzien. Het loonde de moeite, want samen met nog drie andere scholen haalden we de prijs binnen. De kinderen en juffen zijn trotse blije winnaars."





(JSA)