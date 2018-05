Taborschool wil zekerheid dat traiteur weer veilig is 26 mei 2018

02u56 0 Aalter Nog tien tot vijftien leerlingen waren gisteren afwezig in de Taborschool in Lotenhulle door de salmonellavergiftiging. "Voor we opnieuw met de traiteur samenwerken, willen we honderd procent zekerheid dat alles in orde is", oppert directeur Monique Dhoore.

Net als in scholen in Meulebeke en Pittem raakten enkele tientallen leerlingen van de kleuter- en lagere school in Lotenhulle besmet met salmonella. Enkelen van hen verblijven nog in het ziekenhuis. Het gaat zowel over kleuters als over lagereschoolkinderen. Voor de school is het vrij duidelijk dat de vergiftiging afkomstig is van de warme maaltijden die door een traiteur geleverd werden. De traiteur is intussen gesloten door het voedselagentschap in afwachting van het onderzoek.





De Taborschool wil de samenwerking met de traiteur niet definitief stopzetten omdat ze al jaren goed samenwerken, maar directeur Monique Dhoore stelt wel enkele eisen. "We vragen de volle honderd procent garantie dat alles veilig en in orde is voor we weer maaltijden geven aan de kinderen van de traiteur", zegt ze. "De gezondheid van de kinderen gaat boven alles." Voorlopig moeten alle kinderen die over de middag op school blijven hun boterhammen meenemen.





De ouderraad van de Taborschool zit nog met een aantal vragen. "We hebben die overgemaakt aan het CLB", vertellen ze. "We hebben net als iedereen de algemene mail gekregen met de eerste vage uitleg, maar dat is niet voldoende. We willen de juiste stand van zaken weten." (WSG)