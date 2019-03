Taborschool Aalter-Brug krijgt vijf sterren voor gezonde levensstijl Joeri Seymortier

29 maart 2019

10u34 0 Aalter De Taborschool Aalter-Brug heeft vijf sterren verzameld in een strijd om de kinderen een gezonde levensstijl bij te brengen.

Veertien dagen lang stond ‘gezond leven’ voorop in heel wat activiteiten binnen de Taborschool. “De leerlingen en leerkrachten kregen vijf uitdagingen, die ook vijf sterren konden opleveren”, zegt leerkracht Inge Mouton. “Eerst en vooral stond bewegen voorop. We hebben een soort triatlon gehouden: de kinderen moesten met de fiets naar het zwembad in Aalter, en daar werd nog gelopen en gezwommen. De kinderen leerden ook EHBO, een gezond ontbijt stond centraal, en een kindercoach kwam de kinderen leren hoe ze zich goed in hun vel kunnen voelen. De gezondheidsrally was de kers op de taart. Dat was een wandeltocht met bewegings- en gezondheidsopdrachten.”