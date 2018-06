Supporteren voor kunstgras in Aalter 15 juni 2018

Waar? De speelplaats van de middenschool van het Emmaüsinstituut in Aalter.





Wanneer? Alle matchen waarin de Duivels spelen en sowieso de grote finale op 15 juli.





Waarom naar daar? De opbrengst van het 'Botha WK Dorp' gaat naar de actie Peetjes Droom van Peter De Poorter, die geld inzamelt voor een kunstgrasveld voor KV Eendracht Aalter. De vzw Aalternatief zal ook frietjes bakken en dat geld gebruiken voor de uitbouw van een huis voor jongeren met een beperking. Een uur voor en na de wedstrijd zorgt Radio Max telkens voor opzwepende muziek. Op zaterdag 23 juni is er een gezinsdag met een kindermolen en speciale kinderzone. Extra: op donderdag 28 juni (Engeland-België) komt het promoteam van Jupiler naar acht Vlaamse gemeenten afgezakt en Aalter is bij de gelukkigen.





Toegang?Gratis





Pintje? 2 euro, sterke drank verboden





Info: www.kveaalter.be/wk-fandorp. (ASD/JSA)