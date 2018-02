Summerfest strikt Golden Earring 24 februari 2018

Aalter Summerfest Aalter zet deze zomer de rockers van Golden Earring op de affiche.

Summerfest, de opvolger van de Oogstfeesten in Aalter, vindt dit jaar plaats op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 juli. De traditionele tractorpulling op zondag maakt plaats voor een rockmiddag. "We hebben Golden Earring kunnen strikken", zegt Geert Wyckstandt. "Ook Frank Boeijen komt zondag naar Aalter. In het voorprogramma hebben we Second Revolution uit Knesselare, Pussy Willow, de Green Onions en de Golden dj's. We gaan voor de stevige gitaren en muziek uit de jaren 70 en 80. Niet alleen voor veertigers en vijftigers, want ook twintigers kennen de hits 'When de lady smiles' en 'Radar Love' van Golden Earring."





Om de topgroep binnen te halen moet Summerfest heel wat aanpassingen doorvoeren aan de feesttent. "De tent moet 16 meter hoog zijn in plaats 9 meter", zegt Wyckstandt. "Het podium moet ook een pak groter worden, en zal nu 20 op 16 meter zijn. Elke dag gaan we ook met twee tenten werken. Er kunnen maximum 4.500 mensen binnen."





Het programma voor vrijdag en zaterdag wordt later bekend gemaakt. Kaarten voor Golden Earring zijn vanaf vandaag te koop. De vroegboektickets kosten 29 euro. Later in voorverkoop wordt dat 34 euro en aan de kassa 39 euro. Ook viptickets mogelijk. Info: www.summerfest-aalter.be. (JSA)