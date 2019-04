Succesvolle bermmeesters uit Knesselare waaien over naar Aalter Joeri Seymortier

15u27 0 Aalter Het succesvolle project van de bermmeesters uit Knesselare waait over naar de nieuwe fusiegemeente Aalter.

In Knesselare is het al jaren de traditie dat een groep bermmeesters meehelpt om de straten en bermen in hun eigen buurt proper te houden. Bermmeesters zijn vrijwilligers die regelmatig in hun eigen straat op pad gaan om zwerfvuil op te ruimen. In Knesselare zijn er een veertigtal zo’n bermmeesters. De vroegere gemeente Knesselare stelde materiaal ter beschikking, en kocht zelfs bolderkarren voor wie voluit wou gaan. Groen wou weten of het project de fusie met Aalter overleefd heeft. “Het is zeker onze bedoeling om het project van de bermmeesters verder te zetten”, zegt schepen Kris Ally (CD&V). “Het is altijd onze bedoeling geweest om de goede dingen uit Knesselare te kunnen behouden in de nieuwe fusiegemeente Aalter. De bermmeesters is daar een goed voorbeeld van. Binnenkort gaan we een oproep lanceren voor wie in zijn straat bermmeester wil worden.”