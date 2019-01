Stukje Oostenrijk in Aalter: raclette smullen in onvervalste après-skihut Nieuwe start na maandenlange ellende door wegenwerken Joeri Seymortier

31 januari 2019

16u40 0 Aalter Dimitri Stofferis heropent zijn ‘Dédé’s après-skichalet’ in Aalter. In zijn tuin van het Culinair Ateljee staat een grote houten chalet, waar je een paar maanden van de onvervalste Oostenrijkse sfeer kan proeven. Het huisgerecht van de chalet wordt een winterse raclette. Na de wegenwerken in de Boomgaardstraat, neemt Stofferis zo een nieuwe start.

De après-skichalet in de Boomgaardstraat in Aalter blijft open tot 6 april, zeven dagen op zeven. “Wat is er meer legendarisch dan de gezellige sfeer van een winterse chalet tijdens een skivakantie?”, zegt Dimitri Stofferis. “Het is net die sfeer die we hier in Aalter willen brengen. Ik heb opnieuw een grote chalet in mijn tuin gezet. Elke avond kan je hier terecht voor een lekker drankje, of om te genieten van onze winterse keuken. De raclette wordt deze winter ons huisgerecht. Je kan voor 27 euro genieten van lekkere smeltkaas, vier soorten charcuterie, aardappel en groenten. Maar er is voor de liefhebbers ook braadworst, schnitzel en tartiflette. Omdat gezinnen zeker welkom zijn, heb ik ook aparte kindergerechten. Van maandag tot donderdag doen we open om 18 uur. Op vrijdag, zaterdag en zondag zijn we er al vanaf 16 uur. Op vrijdag en zaterdag is er ook telkens een afterwork. Tussen 16.30 en 18 uur zijn er dan gratis shotjes. Het personeel van de chalet draagt ook authentieke klederdracht, om het hier nog gezelliger te maken.”

Wegenwerken

De après-skichalet is voor horecaman Dimitri Stofferis een nieuwe start, na de maandenlange ellende van de wegenwerken in zijn straat. “De werken in de Boomgaardstraat zijn nu zo goed als voltooid, en mijn zaak is eindelijk weer goed bereikbaar”, zegt Dimitri. “De werken waren echt wel heftig. Van 18 augustus tot 16 november heb ik mijn restaurant zelfs volledig gesloten. Ik was zo goed als onbereikbaar. Wie komt er nu door de modder om een hapje te eten? Maar nu ben ik weer goed bereikbaar, vanuit de Vrijhofstraat en Bellemstraat. Honderd meter van de zaak is er een gratis ondergrondse parking voor alle bezoekers.”

Restaurant dicht

Stofferis nam ook de drastische beslissing om zijn restaurant niet te heropenen. “Ik ga enkel nog traiteur verzorgen en groepen ontvangen. Maar een gewoon restaurant waar je met twee kan komen eten, doe ik niet meer. Ik wil meer met projecten beginnen werken. In de winter scoort mijn chalet goed. In de zomer kan ik dan met een zomerse pop-up werken. De Champagnebar wil ik op 1 oktober heropenen, maar dat wordt dan de Bobaz Bar. We blijven veranderen en willen onze bezoekers blijven prikkelen”, zegt Dimitri Stofferis nog.

Raclette kan gegeten worden op reservatie: 0479/42.09.56 of info@tkleinduimke.be.