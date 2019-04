Stickerboek SK Bellem brengt 600 euro op voor vzw De Toevlucht Joeri Seymortier

08 april 2019

09u35 2 Aalter Het stickerboek van voetbalclub SK Bellem heeft 600 euro opgebracht voor de vzw De Toevlucht, die in Aalter onder andere voor voedselbedeling zorgt.

“Het seizoen 2018-2019 was voor SK Bellem het seizoen van het stickerboek”, zegt het team achter het project. “Heel wat kinderen, ouders en sympathisanten kochten wekelijks de stickertjes om hun boek te kunnen vullen en steunden zo ook ons goede doel. De actie is nu afgerond en we hebben een cheque van 600 euro mogen overhandigen.”