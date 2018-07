Sterkste Man en Sam Gooris 07 juli 2018

Morgen wordt in het centrum van Aalter-Brug gezocht naar de 'Sterkste man van Vlaanderen'. Er zijn veertig deelnemers die de strijd aangaan. De deelnemers moeten onder andere een vrachtwagen van twaalf ton vooruit trekken en een wagen proberen optillen. Van 11 tot 14 uur zie je de atleten die minder dan 105 kilo wegen. Van 15 tot 18 uur komen de zware jongens aan bod. De opbrengst gaat naar het goede doel. Er is ook een optreden van Time2Dance. In het dorp is het ook kermis en daar komt Sam Gooris om 16 uur optreden. (JSA)