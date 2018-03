Stem op Holebi Top 100 21 maart 2018

Radio Max uit Aalter plant in mei de tweede editie van de Holebi Top 100. Vanaf nu kan je meestemmen en daar is een mooie prijs mee te winnen. De Holebi Top 100 zal live uitgezonden worden op zaterdag 5 mei, en die dag zal je ook welkom zijn in de radiostudio. Ook de finalisten van Mister Gay Belgium komen die dag meefeesten. Via www.radiomax.be kan je je favoriete top 5 samenstellen. Je maakt zo kans op een verwenpakket. Je wordt met twee personen opgehaald voor een diner in restaurant 'd Ouwe Hoeve, mag overnachten in Lord of Ghent in Gent en wordt op zondagochtend weer opgehaald voor een ontbijt bij Bakkerij Lievens in Aalter.





Stemmen kan nu op www.radiomax.be. (JSA)