Steeds minder koersen onder kerktoren, dus organiseren ouders Meetjeslandse jeugd zelf wielerwedstrijd Kristof Vereecke

04 april 2019

14u32 0 Aalter Vlaanderen is koers komend weekend. Toch dreigde het voor tientallen Meetjeslandse aspirant wielrenners van 12 tot 14 jaar een weekend met een bittere nasmaak te worden. Zo wordt de dag voor de Ronde van Vlaanderen traditioneel de openingswedstrijd van hun wielerseizoen gereden. In Oost-Vlaanderen is de wedstrijd van de kalender verdwenen. Dat is buiten de ouders van een aantal renners van KVC Meetjesland gerekend die nu zaterdag in Lotenhulle zelf koers organiseren voor hun jonge flandriens.

“De laatste jaren merken we dat onze kinderen steeds verdere verplaatsingen moeten maken om wedstrijdjes te kunnen rijden. Het jeugdwielrennen zit duidelijk in een dipje. Het aantal renners daalt, clubs houden ermee op en sponsors haken af. En vanuit de bond komen er weinig vernieuwende initiatieven. Daarom beslisten we om zelf het heft in handen te nemen”, vertelt Cedric Weyts, één van de ouders.

Budget van 1.500 euro

Makkelijker gezegd dan gedaan. “We stellen vast dat het helemaal niet zo evident is om een koers te organiseren. Er komt heel wat bij kijken en er zijn veel vrijwilligers en centen nodig. Om alles in goede banen te leiden, zijn we op de wedstrijddag zelf met 20 medewerkers. En om uit de kosten te geraken, werken we met een budget van 1.500 euro. Dat geld dient om materiaal te huren, maar ook om de wedstrijd te mogen organiseren. Alleen dat laatste kost al 330 euro.”

Hulp

Met de hulp van lokale handelaars uit het Aalterse krijgen de ouders hun budget rond. De club KVC Meetjesland staat hen bij met expertise en de gemeente helpt ook door herstellingen uit te voeren aan het wegdek van het afgesloten parcours van 2,5 kilometer lang. Start en finish zijn in Lokouter, via een kleine helling in de Haringstraat gaat het nadien naar de Prinsen- en Malsemstraat. Aan de splitsing van Lokouter met de Kleitestraat is er parking.

Zoals Strade Bianche

“We merken dat er veel enthousiasme is en dat doet deugd. Zo’n wedstrijd organiseren, is een beetje een droom van mij die uitkomt”, vertelt Cedric. “Het is natuurlijk nog te vroeg, maar we hopen dat de wedstrijd uitgroeit tot een vaste waarde op de kalender, zoals de Strade Bianche in geen tijd een klassieker werd bij de profs. Dat willen we doen door het wat anders aan te pakken. Zo moet je bij ons geen kermismuziek uit de oude doos verwachten, want er komt een dj plaatjes draaien op maat van de jeugd. Voor alle deelnemers is er een goodiebag met lekkers en spullen die ze echt kunnen gebruiken. En volgend jaar hopen we de wedstrijd al uit te breiden met een tijdrit.”

Koers onder kerktoren sterft uit

Bij Belgian Cycling, de Belgische wielerbond zeg maar, juichen ze het initiatief toe. “Het klopt dat heel veel wielerorganisatoren afhaken. Of ze vinden niet genoeg vrijwilligers of te weinig sponsors. Dat ouders met een hart voor wielrennen dit initiatief nemen, is alleen maar toe te juichen. Maar er moet inderdaad iets gebeuren als we nog Vlaamse topwielrenners willen produceren. De koers onder de kerktoren sterft uit en dat is toch waar het voor iedereen begint. Ook voor de Wout Van Aerts en Oliver Naesens van deze wereld.”

Wie wil komen supporteren: de wedstrijd vindt plaats op zaterdag 6 april, van 11 tot 18 uur in Lokouter, Lotenhulle.