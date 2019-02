Stationsstraat dinsdag (en misschien ook woensdag) helemaal dicht ter hoogte van Boomgaard Joeri Seymortier

De Stationsstraat in Aalter wordt op dinsdag 26 februari volledig afgesloten ter hoogte van de Boomgaard.

Op de hoek van de Boomgaard met de Stationsstraat wordt een nieuw appartementsblok gebouwd, en dat moet nu aangesloten worden op de riolering. “De Stationsstraat moet ter hoogte van de nieuwbouw volledig opgebroken worden”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “De aannemer zal dat werk uitvoeren op dinsdag 26 februari, vanaf 7.30 uur ’s ochtends. Misschien kan het op een dag, maar de kans bestaat dat er ook op woensdag 27 februari moet verder gewerkt worden.”

Het plein Boomgaard is dinsdag daardoor hermetisch afgesloten. Want de Boomgaardstraat is nog niet opengesteld, en ook het smalle deel van de Stationsstraat is dicht door wegenwerken. Voetgangers kunnen wel door, langs de kant van Villa Snoeck.