Stationsbuurt wordt nieuw stukje Aalter Steeds meer winkels en ook bouw Kunstencentrum vlot Joeri Seymortier

09 november 2018

14u00 15 Aalter De stationsbuurt van Aalter evolueert razendsnel naar een stuk ‘Nieuw Aalter’. Er worden meer dan 300 nieuwe appartementen gebouwd en recht tegenover het station zijn er een pak nieuwe winkels. Iets verderop wordt het nieuwe Kunstencentrum gebouwd, maar dat zal pas eind 2019 opengaan.

Wie een jaar niet uit de trein is gestapt in Aalter en dat vandaag nog eens doet, kijkt ongetwijfeld verrast op. De stationsbuurt evolueert razendsnel. De appartementen recht tegenover het station zijn ondertussen bewoond, en ook er naast en er achter wordt verder gebouwd. In de nieuwe appartementsblokken zitten onderaan nieuwe winkels. Je vindt er nu al de nieuwe Telenet Shop, Fotografie Verschaeve, kledingwinkel Juuls, delicatessenwinkel Chee(r)se, Heritage Vastgoed en het kantoor van Thuisverpleging Aalter-Knesselare.

“De stationsbuurt is echt aan het boomen”, zegt ook Maarten Lanckzweirt van de nieuwe kaas- en delicatessenzaak Chee(r)se. “Als winkel zit je hier echt goed, want aan een station is er altijd veel passage. Deze buurt wordt echt dé nieuwe buurt van Aalter en dat voel je ook. Omdat we recht tegenover het station zitten, hebben we eerst geprobeerd om ’s ochtends heel vroeg open te doen. Maar dat bleek niet nodig, want ’s ochtends is het voor de meeste pendelaars de ‘100 meter sprint’ naar de trein. Wij willen ons onderscheiden door echt een speciaalzaak te zijn, voor mensen die kiezen voor artisanale kazen, ambachtelijke vleeswaren en speciale wijnen. Volgend jaar zal het plein voor het station vernieuwd worden en wordt het hier nog veel mooier. De handelaars hopen wel dat de parkeerplaatsen voor onze winkels behouden blijven. Anders mogen we hier allemaal de boeken toe doen”, zegt Maarten nog.

Parkeerplaatsen

Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) kan de handelaars gerust stellen. “Er blijven plaatsen voor kortparkeren voor de winkels”, zegt Hoste. “We beseffen dat handelaars dat nodig hebben en gaan daarvoor zorgen. De stationsbuurt zal de komende jaren nog veel meer veranderen. Binnen een drietal weken zitten we opnieuw met de NMBS rond de tafel, om de plannen verder op de rails te zetten. Volgend jaar zal veel voorbereid worden, zodat in 2020 de effectieve bouw van de nieuwe parkeergarage kan starten.”

Nieuwe bib

Ook aan het nieuwe Kunstencentrum schuin tegenover het station wordt volop verder gebouwd. “De ruwbouw is zo goed als klaar”, zegt burgemeester Hoste. “In het gebouw komt onder andere de Kunstacademie en de nieuwe bibliotheek. Ook dat zal een pak extra mensen naar de stationsbuurt lokken. De prijsvraag voor de binnenafwerking van het gebouw, is lopende. We hopen daar in het voorjaar mee te kunnen starten. Een opening op 1 september 2019 zal wellicht niet lukken, maar we willen het Kunstencentrum zeker nog eind 2019 kunnen openen”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste nog.