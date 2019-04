Startschot van twee jaar werken aan station Joeri Seymortier

07 april 2019

10u56 0 Aalter Op maandag 8 april wordt aan en rond het station van Aalter het startschot gegeven van twee jaar werken.

De NMBS, Infrabel en de gemeente gaan vanaf nu tot en met 2021 het station en de stationsbuurt in Aalter-centrum een complete make-over geven. “Het station in Aalter-centrum is met meer dan 2.000 op- en afstappende reizigers per dag een belangrijke hefboom voor het openbaar vervoer in de hele regio”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “We gaan het station vernieuwen en de perrons toegankelijker maken voor personen met een beperkte mobiliteit, bagage of kinderwagens. Daarbij zullen onder meer verschillende toegangshellingen tot de perrons gefaseerd uitgevoerd worden.”

De voorbereidende werken starten op maandag 8 april. Op de plaats waar nu de fietsenstalling staat komt een werfzone. De fietsenstalling verhuist daarom op 8 en 9 april naar de huidige zone voor kortparkeren, het middeneiland voor het stationsgebouw. De bushaltes komen iets verderop. Passeren langs de voorzijde van het stationsgebouw kan vanaf dan enkel nog voor bussen. De kortparkeerplaatsen, kiss and ride-zone en de parkings voor mindermobielen krijgen een plaats op de parking naast het station.

In de week van 29 april starten dan voorbereidende werken op perron 1 en 2. Die zullen ’s nachts worden uitgevoerd en kunnen geluidshinder met zich meebrengen. In de week van 6 mei worden de luifels op de perrons richting Brugge afgebroken. Die afbraakwerken zullen vooral ’s nachts plaatsvinden, maar ook overdag gaan de werken verder. Tijdens die dagen zal een deel van het perron afgezet worden.