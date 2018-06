Sporthallen twee weken dicht 19 juni 2018

De twee sporthallen en de judozaal van het gemeentelijk Sportpark in Aalter zijn gesloten door het jaarlijks onderhoud. De sporthallen blijven dicht tot en met vrijdag 29 juni. De gemeente kiest bewust voor de tweede helft van juni, omdat het dan het minste druk is in de sporthallen. De meeste competities zitten erop, er zijn examens en pas in juli beginnen de sportkampen en vakantiekampen. (JSA)