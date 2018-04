Sporthallen scholen open voor clubs 10 april 2018

De scholen Emmaüsinstituut en De Beuk in Aalter zullen hun sporthallen voortaan na de schooluren openstellen voor de sportclubs van de gemeente. Er wordt daarvoor een samenwerking ondertekend met de gemeente.





Groen Aalter kraait victorie, want zij lanceerden het voorstel van de samenwerking vijf jaar geleden al. "Groen stelde destijds voor dat wij als gemeente ook zouden investeren in de sporthallen van de scholen, maar dat gaan we niet doen", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Door nu een samenwerking met de gemeente te ondertekenen, en de sporthallen van de scholen open te stellen voor sportclubs, kunnen de scholen extra Vlaamse subsidies krijgen om de sporthallen te renoveren. Dat is een goede zaak, zowel voor de scholen als voor de sportclubs. het kost de belastingbetaler geen extra eurocent." (JSA)