Spoorwegbrug open op 18 mei 11 mei 2018

De nieuwe spoorwegbrug over de sporen aan de Knesselaarsestraat in Maria-Aalter gaat normaal gezien op vrijdag 18 mei open voor alle verkeer. Dan zal er eindelijk weer verkeer mogelijk zijn tussen Maria-Aalter en Knesselare.





"De werken hebben wat vertraging opgelopen door het slechte weer in het voorjaar en door extra werken aan de hellingen", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Eind maart kon de waterdichting van de brug aangebracht worden. Begin april werd het betonnen fietspad en de boordsteen gegoten, zodat de asfaltverharding deze week kon aangebracht worden. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zal de brug opengesteld worden op vrijdag 18 mei." (JSA)