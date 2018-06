Spar staat over te nemen 13 juni 2018

De buurtwinkel Spar in Bellem bij Aalter staat over te nemen. Uitbater Francis De Graeve (51) wil er in het najaar na 23 jaar mee stoppen. "Ik doe dit werk nog altijd graag, maar het is tijd voor iets anders", zegt Francis. "Ik vecht al tien jaar voor een bouwvergunning om bij de winkel een comfortabel privé stuk te kunnen bijbouwen. De gemeente is meegaand, maar één buur houdt alles tegen. Mijn kinderen gaan de zaak niet verder zetten, dus heb ik beslist om te stoppen. Eerst wou ik helemaal stoppen, maar daar kwam veel reactie op in het dorp. Daarom heb ik nu beslist om mijn winkel over te laten. Hopelijk zijn er geïnteresseerden die hierin toekomst zien. Zo'n winkel is ideaal voor een koppel die er helemaal wil voor gaan. Het is hard werken, maar je kan hier zeker je boterham verdienen. Tot ik een overnemer gevonden heb, blijf ik met evenveel enthousiasme de Spar verder open houden. Wat ik daarna zal doen, weet ik nog niet."





(JSA)