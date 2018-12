Spar Bellem sluit zaterdag de deuren Joeri Seymortier

13 december 2018

09u08 0 Aalter De Spar van Bellem sluit op zaterdag 15 december definitief de deuren. Francis De Graeve (52) stopt er mee.

Nog tot en met zaterdag kan je terecht in het buurtwinkeltje, schuin tegenover het dorpsplein van Bellem bij Aalter. Alles wordt deze week uitverkocht aan halve prijs, behalve sigaretten, boeken en kranten. De Graeve nam de Spar in augustus 1995 over en maakte er een bloeiende dorpswinkel van. Maar zaterdagavond gaat de deur definitief dicht. “Ik heb hier dag en nacht gewerkt, maar ondertussen is het duidelijk dat mijn kinderen deze winkel niet gaan verder zetten”, zegt Francis. “Als ik nog iets anders wil doen in mijn leven, dan moet dat nu gebeuren.”

Er wordt al een tijd gezocht naar een overnemer voor de buurtwinkel.