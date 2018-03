Spaghetti eten om natuur te redden 08 maart 2018

02u50 0

Natuurpunt Aalter organiseert op zaterdag 10 maart een spaghetti-avond in het ontmoetingscentrum van Maria-Aalter. De opbrengst gaat naar natuurprojecten in Aalter. Na het eten is er een reportage over de natuurpracht in Bulgarije. Je betaalt 12 euro of 6 euro voor kinderen. Ook vegetarische spaghetti mogelijk. Inschrijven: natuurpuntaalter@skynet.be of 09/375.01.88. (JSA)