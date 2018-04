Sp.a van onder het stof 14 april 2018

Sp.a Aalter wil op 14 oktober deelnemen aan de verkiezingen voor de fusiegemeente van Aalter en Knesselare. In 2012 wou sp.a dat in Aalter ook al doen, maar toen werden niet genoeg kandidaten gevonden om een lijst samen te stellen. Davy De Vlieger is nog altijd aan boord en krijgt nu de steun van voorzitter Ine De Paepe en enkele nieuwe sympathisanten. "Na een paar jaar luwte keren we terug onder de naam sp.a Aalter-Knesselare-Ursel."





Vandaag legt sp.a de eerste huisbezoeken af. (JSA)