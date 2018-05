Solvas in zee met broertjes Wauters MEETJESLANDS KANTOOR SPONSORT RACETEAM VAN KOEN EN KRIS JOERI SEYMORTIER

26 mei 2018

02u56 0 Aalter Solvas uit Zomergem en Aalter gaat in zee met Koen en Kris Wauters. Het kantoor van Dominique Willems en zijn team wordt één van de hoofdsponsors van het raceteam van de bekendste broers van Vlaanderen. Het duo kwam naar Zomergem voor een fotosessie en er werden ook promofilmpjes opgenomen.

Solvas is een bank, verzekeraar, financieel planner en vastgoedmakelaar uit het centrum van Zomergem en Aalter. Er werken ondertussen 41 mensen. Niet schrikken als je binnenkort Koen en Kris Wauters hoort zeggen dat het daar goed zaken doen is, of daar goed werken is. Dominique Willems kent de broertjes Wauters al lang en gaat nu professioneel met hen samenwerken.





"Solvas wordt één van de grote sponsors van het raceteam van Koen en Kris Wauters, dus ons logo zal te zien zijn op hun kostuum en op hun racewagen", zegt Dominique Willems. "Iemand uit hun technisch team is klant bij Solvas, en zo hebben we de broers persoonlijk leren kennen. We gaan de komende maanden een grootse campagne opzetten met de broers Wauters in de hoofdrol. We kiezen niet toevallig voor Koen en Kris Wauters, want wat zij bereikt hebben is ook alles waar Solvas voor staat. Wij zien Koen en Kris als succesvolle ondernemers. Ze hebben Clouseau groot gemaakt, zonder zichzelf te verloochenen. Ze bijten zich vast in wat ze doen en doen er alles voor om hun doel te bereiken. Als Solvas vereenzelvigen wij ons daar graag mee. Koen en Kris hadden ook meteen een klik met ons bedrijf, anders zouden ze dit nooit doen."





Twee bv's van het kaliber van de broers Wauters voor je kar spannen, doe je niet zomaar. Bedragen wil Willems niet noemen, maar de hele campagne moet tienduizenden euro's kosten. Voor een regionaal kantoor, een grote stap. "Wij hebben onze kantoren in het Meetjesland, maar werken wel in heel Vlaanderen. Deze campagne past daar perfect in", zegt Willems. "We hebben lang nagedacht waar en hoe we in onze publiciteit willen investeren en hebben nu deze opvallende keuze gemaakt. We willen hiermee meer naambekendheid, en natuurlijk ook meer klanten. Maar we hopen hiermee ook talentvolle mensen warm te maken om voor een jong en dynamisch bedrijf als Solvas te werken. Als we die mensen via een rekruteringsbureau moeten zoeken, kost ons dat ook handen vol geld. Dan liever op deze manier."





Promofilmpje

De broertjes Wauters kwamen al naar Zomergem voor een fotosessie en om wat filmpjes op te nemen, die binnenkort vooral online te zien zullen zijn. "We hebben een hele dag gewerkt en die twee zijn echt super professioneel", zegt Dominique. "De afspraken voor de opnamedag waren al een half jaar geleden gemaakt, en alles werd perfect volgens schema afgewerkt. Die mannen weten perfect wat ze moeten doen."