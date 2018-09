Socialisten zijn (na 30 jaar) terug Joeri Seymortier

05 september 2018

18u53 0 Aalter De socialisten komen op met een lijst voor de fusieverkiezingen van Aalter en Knesselare. De lijst heet ‘sp.a en meer’.

Sp.a heeft nu elf kandidaten gevonden, en zit dus nog niet aan een halve lijst. Elke partij kan nog tot 15 september verder zoeken. Een volle lijst indienen is echter niet verplicht. “Het moet zowat dertig jaar geleden zijn dat de socialisten in Aalter nog eens een eigen lijst hadden”, zegt lijsttrekker Ivan Verniest (72) uit Knesselare. “In Knesselare is het iets minder lang geleden, maar is het ook al van de jaren negentig geleden. Er is nood aan een meer sociaal beleid en aandacht voor de meest zwakke mensen in onze nieuwe fusiegemeente. We hopen op enkele zetels in de gemeenteraad.”

Na lijsttrekker Ivan Verniest staat archeologe Ine Depaepe (24) uit Ursel op twee. Drie is voor jurist Tommy Lambrecht (33) uit Knesselare, en vier voor bediende Davy De Vlieger (34) uit Aalter. Verder op de lijst: boekhoudster Daisy Hallaert (34) uit Aalter, chauffeur Gino Van Nieuwenhuyse (49) uit Aalter, bediende Kim Cnudde (38) uit Aalter, warenhuisbediende Shana Wattenberghe (25) uit Knesselare, arbeider Koen De Muynck (46) uit Ursel, drukster Stefanie Van Peteghem (25) uit Aalter en lijstduwer Jozef Cnudde (60) uit Aalter. Hij is nationaal afgevaardigde van het spoor voor de ACOD.

