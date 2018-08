Sociale media voor noodgevallen 01 augustus 2018

De gemeente Aalter wil meer communiceren via sociale media. Niet alleen gewoon gemeentenieuws, maar ook in crisissituaties zal het gemeentebestuur onmiddellijk via Facebook of Twitter communiceren. "Een ideale manier om mensen snel, doelgericht en efficiënt te informeren", zegt schepen Bieke De Neve (CD&V). "Naast zelf nieuws verspreiden, willen we op de sociale media ook veel bijleren door de reacties van onze inwoners."





Op Facebook kan je de pagina 'gemeentebestuuraalter' liken. Op Twitter wordt dat @gemeentebestuuraalter. (JSA)