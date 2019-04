Snelladers voor elektrische wagens komen op parking Aard Joeri Seymortier

10 april 2019

11u31 0 Aalter Aalter wil een snellaadstation voor elektrische wagens installeren op parking Aard, de parking aan hotel Orchidee.

Aalter wil een duurzaam voorbeeld geven, en doet dat met laadpalen die elektrische wagens supersnel opladen. “In een half uurtje tijd kunnen elektrische wagens aan zo’n snellaadpaal voor tachtig procent opgeladen worden”, zegt schepen Kris Ally (CD&V). “We willen zo’n snellaadstation om het beeld van duurzaam Aalter te versterken. We kiezen bewust voor een plaats zo dicht mogelijk bij de E40, zodat bestuurders ons snellaadstation gemakkelijk vinden. Dit is ook een boost voor de horeca, want hopelijk gaan de chauffeurs snel een koffie drinken terwijl hun auto aangesloten is aan het station.”

Er komen nog meer gewone elektrische laadpalen in de gemeente. Er zijn er nu al aan het gemeentehuis, en binnenkort komt er ook een laadpaal in Ursel. Ook volgend jaar voorziet de gemeente Aalter twee extra nieuwe laadpalen.