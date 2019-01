Sneeuw of niet? Deze mannen gaan door met de centrumwerken Joeri Seymortier

22 januari 2019

10u53 0 Aalter Een vlokje sneeuw houdt deze werkmannen van Koch-Ockier niet tegen om toch verder te werken aan de centrumrenovatie in Aalter.

Momenteel situeren de werken zich op de Boomgaard en in het smalle deel van de Bellemstraat. Dinsdagvoormiddag passeerde een sneeuwstoring boven Aalter, maar enkele werkmannen gingen toch gewoon door met werken. “Respect voor deze mannen”, reageert waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Er wordt gewerkt met arbeiders die speciaal uit Portugal overkomen. Die laten hun vrouw en kinderen echt niet achter om hier ‘op hun gat’ te zitten. Zij willen uren kloppen, doorwerken en een cent verdienen.”

Door het winterweer gaan de werken iets trager dan gepland. De straat zal eind deze maand niet klaar zijn. Op donderdag 24 januari om 20 uur is er een informatievergadering over de vooruitgang van de centrumwerken. Iedereen welkom in het gemeentehuis, Europalaan 22 in Aalter.

