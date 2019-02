Sneeuw of ijzel? Nieuwe ondergrondse parking blijft gewoon open Joeri Seymortier

01 februari 2019

16u11 0 Aalter De nieuwe ondergrondse parking aan de Boomgaard in Aalter heeft de wintertest goed doorstaan.

Bij sneeuw of ijzelweer moest de inrit van de oude ondergrondse parking in het centrum van Aalter altijd afgesloten worden, wegens veel te glad om naar beneden te rijden. De nieuwe inrit van de ondergrondse parking is ondanks de vele sneeuw en gladde ijsplekken al elke dag open gebleven.

“We hebben in de inrit van de parking verwarmingselementen ingebouwd”, legt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) uit. “Er wordt altijd gezorgd dat de grondtemperatuur van de inrit iets boven nul zit, zodat die niet kan aanvriezen. Met succes, want de voorbije weken heeft het al een paar keer goed gesneeuwd, maar onze nieuwe parking kon altijd open blijven. Een meerwaarde voor het centrum”, zegt de burgemeester.