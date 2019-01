Sneeuw houdt kopers weg op voorlopig laatste marktdag op Markt Joeri Seymortier

23 januari 2019

13u58 0 Aalter De sneeuw heeft woensdag veel klanten weggehouden van de wekelijkse marktdag in Aalter. Nochtans de voorlopig laatste in maanden op de Markt.

Vanaf volgende week verhuist de wekelijkse marktdag tot het einde van de zomer naar parking in Aard in Aalter. Dat is nodig omdat de centrumwerken stilaan opschuiven naar de Stationsstraat, Markt en Lostraat. Woensdag werd nog een laatste keer markt gehouden op de Markt, maar druk was het niet. Door de sneeuw kwamen maar een zevental marktkramers opdagen. In het smalle deel van de Stationsstraat stond geen enkel kraam, en ook het marktplein zelf bleef meer dan de helft leeg.

Ook de horeca voelde dat er een pak minder volk op de been was. “Logisch met die sneeuw. Maar wel jammer voor de voorlopig laatste marktdag op onze Markt”, klinkt het.