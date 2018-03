Smash Sport sluit na 37 jaar de deuren GROTE MERKEN LEVEREN NIET MEER AAN KLEINERE WINKELS JOERI SEYMORTIER

20 maart 2018

02u48 0 Aalter Smash Sport in de Lostraat in Aalter sluit vrijdag definitief de deuren. Na 37 jaar houdt Carlos De Wulf (58) er noodgedwongen mee op. "Grote sportmerken als Nike en Adidas willen gewoon niet meer leveren aan de kleine sportwinkels. Einde van een tijdperk", zegt de man.

Als Carlos De Wulf het zelf zou kiezen, zou hij nog jaren verder gaan met zijn winkel. Maar hij moet noodgedwongen stoppen. "Grote merken zoals Nike, Adidas en Asics leveren geen goederen meer aan de kleine sportwinkels", zegt Carlos. "De grote merken zetten vanaf nu volop in op hun eigen online-verkoop, willen in de steden hun eigen merkwinkels uit de grond stampen en leveren nog enkel aan de grote sportwinkels. Ik zou mijn winkel wel kunnen ombouwen tot een speciaal-shop en er bijvoorbeeld een Nike Runningshop van kunnen maken. Maar dan zou ik enkel nog dat merk mogen verkopen, en dan nog alleen de artikels voor lopers. Die specialisatie zie ik niet zitten. De kleine sportwinkel moet eruit. Dertig jaar geleden heb ik ze eens geteld, en toen waren er nog twaalf zelfstandige sportwinkels in een straal van twintig kilometer rond Aalter. Vandaag blijft daar bijna geen enkele van over. Dat zegt genoeg."





Bankwereld

Carlos De Wulf was amper 21 toen hij zijn eigen sportwinkel begon. Eerst in de winkel 'met de boogjes' in het begin van de Brouwerijstraat, dan in de Stationsstraat waar nu Optiek Sierens zit en sinds 1999 op de huidige stek in de Lostraat. "Ik was net van school en had mijn legerdienst erop zitten", vertelt Carlos De Wulf. "Mijn hele familie werkte in de bankwereld, dus ook mijn toekomst was daar weggelegd. Maar het begin van de jaren tachtig waren niet de meest schitterende jaren, dus ik geraakte nergens in een bank binnen. Ik was zelf een sporter en zo is het idee gegroeid om een eigen sportwinkel te beginnen. Ik had toen zelf niet gedacht dat ik dit 37 jaar lang zou doen."





Uitverkoop

De winkel sluit vrijdag definitief dicht. Deze week worden alle laatste spullen verkocht aan 10 of 20 euro per stuk. "Ik blijf wel actief in de sportbranche. Ik ga een racket-service opstarten voor tennis, squash en badminton. Zonder winkel, maar wel rechtstreeks naar de sportclubs toe. Wat moet ik anders? Ik ben 58 jaar, dus geen enkele baas staat te springen om mij binnen te halen. En zou ik dat wel kunnen om voor een baas te werken? Om definitief te stoppen is het ook nog te vroeg, want ik kan geen minuut stil zitten. Het winkelpand zal ingenomen worden door de burelen van architectenbureau Arks, die hier nu ook al op de bovenverdieping zitten", zegt Carlos De Wulf nog.