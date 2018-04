Sloop hoekpand duurt drie weken 13 april 2018

De sloop van de oude hoekpanden op de hoek van de Boomgaardstraat met de Stationsstraat in Aalter, zal drie weken duren. De sloopwerken moeten eind deze maand afgerond zijn. Nadien kan gestart worden met de bouw van de nieuwe residentie Den Teerling. En dat moet snel gaan. "De oplevering van de appartementen is gepland tegen de zomer van volgend jaar", zegt Eva Van denberghe van de bouwfirma Vandenbussche. "Het handelspand op het gelijkvloers zal zelfs al in februari van volgend jaar gebruiksklaar zijn."





Info: www.denteerling.be. (JSA)