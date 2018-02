Slager Frederiek in prijzen met ambachtelijke paté 14 februari 2018

02u51 0

Slager Frederiek Strubbe van Slagerij-Traiteur Frederiek & Kim in de Stationsstraat in Aalter heeft de culinaire vakwedstrijd Jean Berquin 2018 gewonnen, met zijn ambachtelijke boerenpaté. De award blinkt voortaan op de toog. "De wedstrijd wordt al dertien jaar georganiseerd door de slagers en traiteurschool van Diksmuide", zegt Frederiek. In de jury zaten Geert Van Hecke, Franky Vanderhaeghe, Ivan Claeys en Norbert Van Speybroeck. De wedstrijd is een onderdeel van het Festival van het Varkentje."





(JSA)