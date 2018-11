Sinterklaasshow geeft opbrengst aan goede doel Joeri Seymortier

13 november 2018

12u00 0 Aalter Aalternaar Roy Verheyde organiseert op zondag 18 november een Sinterklaasshow, en schenkt de opbrengst aan het goede doel.

De vzw Ambivents en RenB Events trekken op zondag 18 november naar Il Cavallo in de Veldstraat in Aalter. Er is kinderanimatie door Clown Broccolini, Sinterklaas komt langs met enkele gekke zwarte pieten, en nadien is er nog een optreden van Jason Bradley. “De opbrengst van dit evenement gaat naar project Stisa”, vertelt Roy Verheyde. “Dat is een organisatie die geld inzamelt om speelgoed te kopen voor kinderen die in de periode van Sinterklaas en Kerst in het ziekenhuis liggen.”

Kaarten kosten 10 euro. Kinderen jonger dan 10 jaar gratis. In de prijs is ook een consumptie met pannenkoek inbegrepen. En er is een geschenk voor ieder kind. Kaarten: 0472/82.49.86.