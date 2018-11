Sinterklaas krijgt warm onthaal van brandweer Aalter op jubileumeditie Jeroen Desmecht

25 november 2018

19u53 0 Aalter Sinterklaas heeft zondagvoormiddag een bezoekje gebracht op de brandweerkazerne in Aalter. Het is ondertussen het vijfentwintigste jaar op rij dat ze de man uit Spanje ontvangen.

Ook dit jaar kan de Sint in Aalter op veel belangstelling rekenen. 48 kinderen verwelkomden de goedheiligman op de lokale kazerne op de Sint-Gerolflaan. “Er waren vandaag ongeveer 130 mensen aanwezig”, weet Bart Verheyde van Vriendenkring Brandweer Aalter VZW. “Het is nu het vijfentwintigste jaar op rij dat we hier op de kazerne in Aalter een Sinterklaasfeest organiseren. De kinderen zijn allemaal familie of vrienden van één van onze brandweermannen. Maar ook veteranen op rust en hun familie zijn vandaag talrijk aanwezig.”