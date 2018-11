Sinterklaas klaar voor tiende intrede Joeri Seymortier

22 november 2018

13u55 1 Aalter Sinterklaas en zijn zwarte pieten doen op zondag 25 november hun officiële intrede in Aalter, en doen dat dit jaar voor de tiende keer.

De intocht wordt dit jaar gehouden op de parking voor het gemeentehuis, in de Europalaan in Aalter. De intocht start zondag om 15 uur. “Parkeren kan gerust op het vrije deel van de parking aan het Emmaüsinstituut”, zegt schepen van Evenementen Dirk De Smul (CD&V). “Er zal ook een fietsparking voorzien worden. We roepen zoveel mogelijk mensen op om met de fiets naar de feestzone te komen.”

Na het showgedeelte kunnen de kinderen bij Sinterklaas en zijn zwarte pieten langs. Om de tiende verjaardag te vieren is er aansluitend ook nog een optreden van de Pietenband. Info: www.deintocht.be.