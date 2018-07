Sint-Apollonia heeft weer eigen kapel(letje) 02 juli 2018

Er staat een nieuwe kapel voor Sint-Apollonia op het kruispunt van de Tieltsesteenweg met de Veldstraat in Aalter.

In februari 2014 werd de oude kapel vernield door een verkeersongeval. De kapel dateerde uit 1910 en werd later door Jan-Baptist Royaert aan het OCMW geschonken. "De kapel in haar oorspronkelijke staat herbouwen zou 50.000 euro gekost hebben", zegt OCMW-voorzitter Luc De Meyer (N-VA). "In deze tijden vinden we dat onverantwoord dat wij dat als OCMW zouden doen. Maar we hoorden in de buurt dat ze hun kapelletje wel echt misten. De leerlingen van het VTI in Deinze hebben nu een soort mini-versie gebouwd en dat hebben we nu officieel ingezegend. We gaan er ook nog een bankje voor plaatsen." (JSA)